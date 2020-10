Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump refuse un débat à distance avec Biden Reuters • 08/10/2020 à 14:47









TRUMP REFUSE UN DÉBAT À DISTANCE AVEC BIDEN WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump a exclu jeudi de participer à un débat virtuel avec Joe Biden dans le cadre de la campagne présidentielle américaine, comme le préconise la commission sur les débats présidentiels. Selon cette structure bipartisane, le deuxième des trois débats entre les deux hommes, le 15 octobre, en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre aux Etats-Unis devra se tenir à distance, par mesure de précaution sanitaire, le président ayant été contaminé par le coronavirus. Ce débat aurait lieu en présence d'un public, qui soumettrait des questions aux deux candidats et serait rassemblé avec le modérateur Steve Scully au même endroit, en Floride, et Donald Trump et Joe Biden leur répondraient à distance, a déclaré la commission. La décision a été prise pour "protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées", a ajouté la commission dans un communiqué. Sur Fox Business Network, Donald Trump a aussitôt répondu : "Je ne ferai pas de débat virtuel." Son équipe de campagne a ajouté qu'il tiendrait un meeting au lieu de participer à ce face-à-face télévisé. Le président, qui a été contaminé par le coronavirus, est retourné lundi à la Maison blanche après trois nuits d'hospitalisation et des messages contradictoires de médecins et conseillers sur son état de santé. Joe Biden, qui a 77 ans, a subi plusieurs tests de dépistage, tous négatifs. Le candidat démocrate s'était dit prêt, mardi, à annuler ce débat si son adversaire républicain était toujours porteur du SARS-CoV-2. Le premier débat, le 30 septembre à Cleveland, dans l'Ohio, s'est résumé à un échange d'invectives entre les deux hommes. (Lisa Lambert et Steve Holland, version française Jean-Stéphane Brosse)

