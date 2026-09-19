Trump promulgue la loi prévoyant des sanctions contre la Russie

Le président américain Donald Trump a promulgué vendredi la loi prévoyant d'importantes sanctions contre la Russie, a annoncé la Maison blanche dans un communiqué, ouvrant ainsi la voie à une intensification des pressions économiques sur la Russie.

Cette législation vise les secteurs de l'énergie et de la défense russes, ainsi que la "flotte fantôme" de pétroliers qui contournent les sanctions existantes, afin de priver Moscou des fonds nécessaires au financement de sa guerre contre l'Ukraine.

Les détracteurs de cette loi, qui impose également des droits de douane aux principaux partenaires commerciaux de la Russie, estiment qu'elle pourrait causer des problèmes à d'autres pays s'ils se retrouvaient dans le collimateur de Donald Trump à l'avenir, car elle autorise également le président à imposer des droits de douane qui pourraient perdurer bien au-delà de son mandat.

Le projet de loi, désormais rebaptisé "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026" en hommage au sénateur républicain de Caroline du Sud décédé en juillet, a été adopté mercredi par la Chambre des représentants après avoir été approuvé le mois dernier par le Sénat.

Lindsey Graham, l'un des plus farouches défenseurs de l'Ukraine au Capitole, soutenait de longue date cette législation.

(Ismail Shakil et Daphne Psaledakis)