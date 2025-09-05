Trump ouvre la voie à des sanctions contre les pays retenant illégalement des Américains

par Daphne Psaledakis, Steve Holland et Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump a signé vendredi un décret ouvrant la voie à la désignation par Washington de pays soutenant la détention illégale de personnes et à des mesures punitives, y compris des sanctions, à l'encontre de ceux qu'il considère comme retenant des Américains en otages.

Des hauts responsables de l'administration ont déclaré que les États-Unis cibleraient les pays qui détiennent actuellement à tort des Américains ainsi que ceux qui pratiquent la "diplomatie des otages", notamment la Chine, l'Iran et l'Afghanistan, qui selon un responsable, seront examinés en vue d'une désignation.

"L'essentiel est là : quiconque utilise un Américain comme monnaie d'échange en paiera le prix. Cette administration ne fait pas seulement passer l'Amérique en premier, mais aussi les Américains en premier", a déclaré le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, dans un communiqué.

Un deuxième haut responsable de l'administration a déclaré que les sanctions imposées aux pays seraient similaires à celles que les États-Unis appliquent pour désigner les organisations terroristes étrangères et qu'elles incluraient des mesures telles que des contrôles des exportations et l'interdiction d'entrer aux États-Unis pour les personnes considérées comme associées à des détentions injustifiées.

"Aujourd'hui, tout change en ce qui concerne les régimes voyous et les régimes qui pensent que les Américains peuvent être traités comme des pions", a déclaré à la presse le deuxième responsable, sous couvert d'anonymat.

Depuis son entrée en fonction en janvier, Donald Trump a donné la priorité au rapatriement des Américains détenus à l'étranger. Les fonctionnaires ont déclaré vendredi que l'administration avait obtenu le retour de 72 d'entre eux, notamment de Russie et d'Afghanistan.

"Nous avons récupéré beaucoup d'otages", a déclaré Donald Trump lors de la signature du décret.

IRAN ET RUSSIE EN PREMIÈRE LIGNE

Les fonctionnaires ont indiqué qu'en vertu de la nouvelle politique, les États-Unis informeraient les pays après avoir constaté des détentions illégales, ce qui leur laissera un certain temps pour agir avant que Washington ne commence à imposer des sanctions.

Donald Trump pourrait également décider de lever les sanctions en cas de progrès, a déclaré l'un des responsables, ajoutant que l'objectif était de créer "une motivation vraiment, vraiment forte" pour que des pays réfléchissent avant de détenir un Américain et pour qu'ils renvoient chez eux tous ceux qui le sont.

"Dans un cas comme celui de l'Iran ou de la Russie, je pense que vous verrez un changement", a déclaré le fonctionnaire. La Russie détiendrait neuf Américains et l'Iran huit.

L'Iran, désigné par les États-Unis comme un État soutenant le terrorisme, est déjà soumis à de lourdes sanctions américaines, de même que la Russie en raison de la guerre en Ukraine.

En mai, une source proche du Kremlin a déclaré que les États-Unis avaient déjà fourni à Moscou une liste de neuf Américains emprisonnés en Russie que Washington souhaite voir revenir.

L'administration Trump a obtenu plus tôt cette année la libération de Marc Fogel, un instituteur américain et ancien employé de l'ambassade des États-Unis à Moscou, et de la ballerine russo-américaine Ksenia Karelina.

(Reportage Daphne Psaledakis, Steve Holland et Trevor Hunnicutt, version française Benjamin Mallet)