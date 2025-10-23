Défense : la nouvelle Première ministre japonaise veut accélérer le renforcement des capacités militaires du Japon

Sanae Takaichi devrait également annoncer une révision de plusieurs documents clés de la politique nippone de défense et de sécurité, strictement encadrée par la Constitution pacifique du pays.

Sanae Takaichi à Tokyo, au Japon, le 22 octobre 2025. ( JIJI Press / STR )

Face à l'évolution du contexte géopolitique et sous la pression de Donald Trump, la nouvelle Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, veut accélérer la hausse des dépenses militaires nippones, en les portant à 2% du PIB, avec deux ans d'avance sur le calendrier précédemment fixé, ont rapporté jeudi 23 octobre des médias locaux.

Le Japon, dont la Constitution pacifiste rédigée après-guerre limite ses capacités militaires à des mesures défensives , s'oriente vers une politique de défense plus affirmée sous l'impulsion des États-Unis, dont quelque 60.000 militaires sont stationnés dans l'archipel.

Tokyo visait jusque-là l'exercice budgétaire 2027-2028 pour accroître ses dépenses de défense à hauteur de 2% de son produit intérieur brut. Mais selon les agences de presse Jiji et Kyodo , Sanae Takaichi souhaite désormais atteindre ce niveau dès l'exercice fiscal actuel, qui s'achèvera le 31 mars prochain. Première femme à accéder au poste de Premier ministre au Japon , Sanae Takaichi devrait officialiser cette annonce vendredi, lors de son premier discours de politique générale devant le Parlement. Elle prévoit de mobiliser un budget supplémentaire pour y parvenir, selon les mêmes sources.

La cheffe du gouvernement s'engagera également à réviser d'ici fin 2026 trois documents clés encadrant la politique nippone de défense et de sécurité, afin de renforcer les capacités militaires face aux "changements de la situation internationale et à l'émergence de nouvelles formes de guerre" , rapporte le quotidien Asahi .

Donald Trump est attendu dans l'archipel lundi, entre un sommet de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) en Malaisie et une réunion de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) en Corée du Sud. Le ministre des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi a déclaré mercredi que le nouveau gouvernement informerait Donald Trump de sa volonté de faire du "renforcement fondamental des capacités de défense" une priorité.

"Critique de longue date de la Chine"

Sanee Takaichi, 64 ans, est une proche de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, qui avait multiplié les efforts pour entretenir des relations cordiales avec Donald Trump.

Elle est une critique de longue date de la Chine , bien qu'elle ait modéré son discours durant sa récente campagne pour prendre la tête du Parti libéral-démocrate (PLD, droite nationaliste) au pouvoir au Japon.

Vendredi, elle devrait déclarer que la Chine est "un pays voisin important avec lequel il est nécessaire de construire une relation constructive et stable", selon l' Asahi . Mais elle reconnaîtra également qu'"il existe des préoccupations en matière de sécurité et de sécurité économique".

Lors de sa première déclaration officielle mardi, la cheffe de gouvernement affirmé que sa priorité serait par ailleurs de lutter contre l'inflation , source majeure de mécontentement populaire. Son discours de politique générale plaidera pour une "politique budgétaire responsable et proactive", selon les médias. Il s'agira de concilier investissements pour la sécurité économique, l'alimentation, l'énergie et les secteurs de croissance comme l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs, tout en observant une discipline budgétaire.

Le gouvernement Takaichi recueille 71% d'opinions favorables selon un sondage publié jeudi par le quotidien Yomiuri , contre 34% en septembre pour celui de son prédécesseur, Shigeru Ishiba. Il s'agit du cinquième meilleur score pour un nouveau gouvernement depuis la mise en place de statistiques comparables en 1978.