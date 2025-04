information fournie par So Foot • 04/04/2025 à 23:20

Trump-Infantino, une bromance malsaine

Donald Trump est en train de renverser, façon chamboule-tout, la géopolitique mondiale, politique ou économique. Toutefois, il existe au moins un homme sur terre qui semble aux anges : Gianni Infantino. Le big boss de la FIFA a certes toujours cultivé un petit penchant pour ce type de dirigeant, mais joue surtout un jeu dangereux.

La scène s’est déroulée le 7 mars dernier dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Le président des États-Unis Donald Trump recevait celui de la FIFA Gianni Infantino – déjà présent lors de la cérémonie d’investiture du milliardaire new-yorkais – afin de lancer officiellement l’organisation de la 23 e édition de la Coupe du monde de foot masculin qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026, avec notamment la signature d’un décret présidentiel concernant ce « plus grand événement sportif de l’histoire » , et instaurant la « task force » en charge de cette affaire si sensible.

Eux contre le reste du monde

L’attribution était survenue en 2018, déjà durant le premier mandat de l’actuel « POTUS ». Sauf que depuis sa seconde élection triomphale en novembre dernier, l’ex-animateur de télé-réalité, qui aimait danser avec des poussins jaunes géants, a franchi un cap dans sa folie, notamment en allant directement au conflit avec les futurs partenaires de ce Mondial nord-américain. Pour ne citer que l’essentiel : la volonté explicite d’annexer le Canada, une menace permanente de conflits commerciaux, l’expulsion massive d’immigrés « illégaux », dont beaucoup de Mexicains, la fermeture des frontières, et le Golfe du Mexique rebaptisé Golfe d’Amérique… Sans oublier en début de semaine, une offensive douanière contre quasiment le monde entier, y compris des îles sans habitants……

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com