Un Français au sifflet d'Argentine-Égypte

Les huitièmes de finale ne sont pas terminés pour tous les Français. Pour les Bleus de Didier Deschamps, c’est plié ; pour l’arbitre François Letexier, ça se passera ce mardi soir .

Le Breton a été désigné par la FIFA comme arbitre principal du match entre l’Argentine et l’Égypte, qui se disputera à Atlanta. Le Breton sera entouré de ses assistants, Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni, ainsi que des Norvégiens Espen Eskas et Isaak Bashevkin au poste de quatrième arbitre et à l’assistance vidéo.…

CG pour SOFOOT.com