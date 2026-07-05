Un Français au sifflet d'Argentine-Égypte
Les huitièmes de finale ne sont pas terminés pour tous les Français. Pour les Bleus de Didier Deschamps, c’est plié ; pour l’arbitre François Letexier, ça se passera ce mardi soir .
Le Breton a été désigné par la FIFA comme arbitre principal du match entre l’Argentine et l’Égypte, qui se disputera à Atlanta. Le Breton sera entouré de ses assistants, Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni, ainsi que des Norvégiens Espen Eskas et Isaak Bashevkin au poste de quatrième arbitre et à l’assistance vidéo.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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