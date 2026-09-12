Trump est arrivé en Irlande pour assister à un tournoi de golf

Le président américain Donald Trump est arrivé samedi à Dublin, où il doit rencontrer les dirigeants irlandais avant d'assister à un tournoi de golf dans l'un de ses complexes hôteliers, oubliant le temps d'un week-end la guerre avec l'Iran et la campagne électorale aux États-Unis.

Les entretiens de Donald Trump avec la présidente et le Premier ministre irlandais ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une visite d'État officielle, le président américain s'étant surtout rendu sur l'île pour remettre le trophée au vainqueur de l'Irish Open de golf, qui s'achèvera dimanche sur le parcours de Doonbeg, propriété de la Trump Organization.

Des manifestations contre la guerre en Iran et contre la venue de Donald Trump sont prévues à Dublin et dans l'ouest de l'Irlande, près du Trump International Golf Links.

L'Irlande est l'un des pays de l'Union européenne les plus anti-guerre et pro-palestiniens. Dublin a adopté en juillet une loi restreignant le commerce de marchandises avec les colonies en Cisjordanie occupée par Israël, ce qui lui a valu de vives critiques américaines. D'autres pays européens, dont la Grande-Bretagne et la France, se sont depuis associés à ces sanctions.

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a jusqu'à présent réussi à éviter tout clash public avec Donald Trump. "Les relations entre l'Irlande et les États-Unis sont très importantes sur le plan économique", a-t-il rappelé avant son arrivée.

Le président américain devait également être reçu samedi à Dublin par son homologue irlandaise Catherine Connolly. Élue l'an dernier, la dirigeante de gauche connue pour son franc-parler avait participé en 2019 à une manifestation contre la précédente visite de Donald Trump en Irlande.

(Bo Erickson à Washington, Padraic Halpin et Conor Humphries à Dublin ; version française Tangi Salaün)