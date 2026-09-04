Trump dit vouloir que les Européens remboursent les aides américaines à l'Ukraine

Le président américain Donald Trump à Washington le 2 septembre 2026 ( AFP / Brendan Smialowski )

Donald Trump a affirmé qu'il allait demander aux Européens de rembourser les aides à l'Ukraine fournies par les Etats-Unis sous la présidence de son prédécesseur démocrate Joe Biden, dans un message sur son réseau Truth Social jeudi.

"Des centaines de milliards de dollars ont été donnés à l'Ukraine et l'Otan, gratuitement, que l'Europe aurait payés - si on le lui avait seulement demandé, mais nous lui demanderons cet argent, même avec un peu de retard", a écrit le président républicain.

Donald Trump réclame depuis longtemps, avant même son retour à la Maison Blanche, que les Européens assument davantage le coût du soutien occidental à l'Ukraine dans sa guerre avec la Russie.

L'évocation explicite d'un remboursement apparaît en revanche inédite.

Le dirigeant américain n'a pas spécifié de quels pays il entendait exiger un tel remboursement, si Washington en concrétise la demande.

Donald Trump évoquait le coût de l'aide à l'Ukraine dans un message principalement axé sur les stocks d'armements américains.

Il a de nouveau récusé avec véhémence les informations de presse faisant état depuis des semaines d'une pénurie liée à la guerre en Iran, réaffirmant que les Etats-Unis disposaient de "quantités pratiquement illimitées de munitions".

Il a cependant ajouté que Washington constituait "des stocks" pour faire face "à toute éventualité" et laissé entendre que les ventes d'armements américains à l'étranger étaient temporairement suspendues.

"Nous les gardons pour nous, les États-Unis d'Amérique, plutôt que de les vendre à d'autres, mais les ventes à nos alliés reprendront bientôt", a écrit le président américain.