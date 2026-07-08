Trump dit aux dirigeants de l'Otan qu'il veut maintenir les USA dans l'alliance-source

par Sabine Siebold

Donald Trump a déclaré mercredi lors du sommet de l'Otan qu'il souhaitait que les États-Unis restent au sein de l'alliance transatlantique, a indiqué à Reuters une source au fait des discussions.

Selon la même source, qui s'est exprimée sous le sceau de l'anonymat, le président américain à également dit aux dirigeants de l'Otan que Washington était prêt à continuer de leur vendre des armes, quelle que soit l'utilisation qui en serait faite.

"Nous voulons rester avec vous", a-t-il déclaré, selon des propos citée par le source.

La Maison blanche n'a pas commenté ces informations dans l'immédiat.

Au cours de la réunion, Donald Trump n'a ni réitéré ses critiques envers l'Espagne ni annoncé la fin du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran, a précisé la source. Le locataire de la Maison blanche n'a pas davantage évoqué la question du Groenland, sujet de vives tensions au sein de l'alliance.

Le président, irrité par les dépenses de défense de l'Espagne qu'il juge insuffisantes, avait ordonné auparavant l'arrêt immédiat de tout échange commercial avec Madrid.

(Reportage Sabine Siebold, rédigé par Tuvan Gumrukcu, version française Benjamin Mallet)