Trump dévoile un message privé de Macron proposant une réunion du G7 à Paris

Le président américain Donald Trump a dévoilé mardi sur son réseau Truth Social un message privé envoyé par son homologue français Emmanuel Macron, proposant d'organiser une réunion du G7 à Paris jeudi après-midi.

Sur la capture d'écran de ce message, Emmanuel Macron propose aussi de faire participer en marge de cette réunion les Ukrainiens, les Danois, les Syriens et les Russes et offre au président américain de dîner ensuite avec lui.

"Je ne comprends pas ce que vous faites au Groenland", est-il écrit dans le message.

L'entourage d'Emmanuel Macron a confirmé l'authenticité du message envoyé.

Les réponses éventuelles de Donald Trump ne figurent pas sur la capture d'écran qu'il a postée. La Maison blanche n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La publication de ce message privé intervient alors que Donald Trump a menacé quelques heures plus tôt d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et les champagnes français, une mesure qu'il a dit destinée à convaincre Emmanuel Macron de rejoindre le "Conseil de la paix" dont il est à l'initiative.

Le président américain a aussi menacé au cours du week-end d'instaurer des surtaxes douanières contre plusieurs pays européens, dont la France, pour l'opposition affichée par ceux-ci à la volonté du président américain d'annexer le Groenland.

Les dirigeants de l'UE doivent se réunir à Bruxelles jeudi soir pour un sommet d'urgence concernant le Groenland et les menaces douanières américaines.

(Rédigé par Chandni Shah, version française Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)