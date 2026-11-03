Trump crée la surprise en annonçant mettre fin à des milliards d'aide à Israël

Le président américain Donald Trump en meeting à Salina, dans le Kansas, le 1er novembre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Donald Trump a annoncé mardi, contre toute attente, mettre fin à une aide annuelle de 3,8 milliards de dollars à Israël, le jour des élections de mi-mandat aux États-Unis, où la question du soutien à Israël fait débat.

"Nous donnons à Israël 4 milliards de dollars par an, et nous avons conclu un accord il y a des mois selon lequel nous arrêterions", a expliqué le président américain lors d'une interview téléphonique sur la chaîne Fox News.

Il a assuré que le Premier ministre israélien sortant Benjamin Netanyahu était "d'accord".

"Israël est un pays très prospère. Ils n'en ont pas besoin", a poursuivi le milliardaire républicain, avant d'ajouter : "Nous aiderons Israël s'ils en ont besoin."

L'annonce de M. Trump survient le jour des élections de mi-mandat aux États-Unis, cruciales pour les deux dernières années de sa présidence, et alors que des législatives viennent de se tenir en Israël.

Ni le bloc de Benjamin Netanyahu, qui avait reçu le soutien appuyé de Donald Trump, ni celui de son principal rival, Gadi Eisenkot, ont obtenu une majorité à l'issue de ce scrutin.

Gadi Eisenkot a estimé mardi que cette annonce du président américain montrait qu'il fallait que Benjamin Netanyahu "s'en aille".

"Le fait que l'appareil défensif israélien apprenne ce changement dans nos relations stratégiques par les médias, en même temps que le public israélien, montre à quel point la conduite de Benjamin Netanyahu est dangereuse. On ne peut plus lui faire confiance et il doit être remplacé", a déclaré M. Eisenkot dans un communiqué sur X.

Cette assistance américaine à la sécurité d'Israël porte sur un montant de 38 milliards de dollars sur dix ans, dont 33 milliards en financements pour l'achat d'armements et 5 milliards pour la défense anti-missile.

L'assistance américaine à la sécurité d'Israël avait commencé en 2019, et avait été signée trois ans auparavant par le prédécesseur de Donald Trump, le démocrate Barack Obama.

Benjamin Netanyahu a, par le passé, exprimé son souhait de mettre fin à la dépendance d'Israël au soutien financier de son allié américain.

En mai, il avait dit à la chaîne américaine CBS qu'il entendait faire passer ce soutien à "zéro".

L'offensive israélienne dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023, est source de profondes divisions aux États-Unis.

Il n'était pas immédiatement clair quand cette aide à Israël prendrait effectivement fin ou serait restructurée, ni quelle sera la réaction du Congrès.

L'annonce de M. Trump intervient de surcroît en plein conflit avec l'Iran, le président américain confirmant mardi que l'armée américaine y avait mené de nouvelles frappes.

Aaron David Miller, ancien diplomate américain et chercheur au cercle de réflexion Carnegie Endowment for International Peace, affirme mardi sur X qu'Israël devrait tout de même "obtenir tout ce qu'il veut ou dont il a besoin, voire davantage" alors que selon lui, "les États-Unis et Israël semblent se diriger vers un conflit majeur et une reprise de la guerre avec l'Iran".

El-Sayed dans le viseur

Les déclarations du dirigeant républicain surviennent alors que les Américains ont commencé à voter lors d'élections aux allures de référendum pour Donald Trump, sur fond de mécontentement face à la hausse du coût de la vie et la guerre au Moyen-Orient, plus de huit mois après son déclenchement par une attaque israélo-américaine contre l'Iran.

En annonçant la suppression de l'aide à Israël, M. Trump avait bien cela en tête.

Interrogé par Fox News pour savoir pourquoi il faisait cette annonce, il a répondu : "Pourquoi devrions-nous subir les attaques d'insensés comme cet El-Sayed alors qu'ils (Israël) n'en ont pas besoin ? Cela envoie un très mauvais message."

Le candidat démocrate au Sénat américain Abdul El-Sayed au milieu de ses soutiens sur le campus de l'université du Michigan à Ann Arbor, le 3 novembre 2026 ( AFP / JEFF KOWALSKY )

Une référence à Abdul El-Sayed, candidat démocrate dans le Michigan opposé au républicain Mike Rogers et qui pourrait devenir le premier sénateur musulman aux États-Unis.

Le débat autour du soutien à Israël, qui divise dans les rangs démocrates comme républicains, fait rage dans cet État industriel du nord des États-Unis, où se trouve une importante communauté musulmane. M. El-Sayed a été très critiqué pour ses positions pro-palestiniennes et anti-Israël.

C'est d'ailleurs ce débat sur Israël qui a valu le ralliement inattendu dimanche de Haley Stevens, adversaire malheureuse de M. El-Sayed lors de la primaire démocrate, au candidat républicain.