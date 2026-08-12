Trump confirme avoir pris un vol secret après le sommet de l'Otan en juillet

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi soir avoir secrètement changé d'avion pour quitter la Turquie à l'issue du sommet de l'Otan, le mois dernier, sur consigne des services secrets américains, confirmant une information rapportée lundi par le Washington Post.

Il a ajouté que l'appareil à bord duquel il se trouvait était selon lui en plus grand danger qu'Air Force One, l'habituel avion présidentiel.

Citant des sources non-identifiées, le Washington Post a écrit lundi que Donald Trump a secrètement utilisé un petit avion militaire pour quitter Ankara, où il s'était rendu à bord d'un nouvel avion présidentiel offert par le Qatar. Cette mesure a été prise en raison d'une menace d'assassinat jugée crédible émanant d'Iran, a ajouté le journal.

La Maison blanche n'avait pas communiqué sur le sujet.

Officiellement, le mois dernier, le président américain avait choisi l'ancien Air Force One pour quitter la capitale turque, une décision ayant soulevé des questions à propos de la sécurité de l'appareil offert par le Qatar et utilisé alors pour la première fois pour un déplacement à l'étranger.

Donald Trump avait indiqué à ce moment-là via son réseau Truth Social vouloir utiliser l'ancien avion Air Force One afin que le dernier modèle puisse être montré aux soldats américains déployés sur la base militaire de Mildenhall en Grande-Bretagne, où était prévue une escale.

Des conseillers de la Maison blanche et les journalistes ont pris place à bord de cet ancien avion Air Force One pour quitter Ankara. Selon le Washington Post, conseillers et journalistes pensaient que Donald Trump se trouvait dans l'appareil.

Certains commentateurs ont questionné mardi le danger encouru par les passagers d'Air Force One lors de ce vol.

"Je pense en fait que l'avion avec lequel j'ai voyagé faisait face à un risque plus important", a dit mardi soir Donald Trump devant les journalistes à l'issue d'une visite dans l'Ohio. "Le risque était plus important parce que c'est cet avion qu'ils auraient vraisemblablement choisi (de viser)".

Le président américain, soucieux de son image et qui se décrit souvent comme un dirigeant fort et courageux, a ajouté qu'il s'agissait d'une consigne des services secrets, lesquels assurent sa protection. "J'ai tout simplement suivi ce qu'ils m'ont dit de faire. J'écoute les services secrets et l'armée", a-t-il déclaré. "J'imagine qu'il y avait une menace. Je n'ai pas vraiment demandé. Je reçois beaucoup de menaces".

A Ankara, le mois dernier, Donald Trump est monté à bord d'Air Force One devant les caméras. Mais, selon le Washington Post, le président américain a été emmené en secret vers un avion militaire via un camion de service aéroportuaire.

Il a été aperçu par la suite par les journalistes en train de descendre les marches d'Air Force One une fois l'appareil arrivé en Grande-Bretagne. Le Washington Post a dit lundi ne pas avoir pu déterminer comment il a été transporté à l'intérieur de l'avion présidentiel depuis l'appareil militaire C-32A dans lequel il avait pris place à Ankara.

(Kanishka Singh et Jasper Ward à Washington, avec la contribution de Humeyra Pamuk et Christian Martinez; version française Jean Terzian)