Trump apporte son soutien à De La Espriella, candidat de droite à la présidentielle colombienne

Donald Trump a apporté mardi soir son soutien à Abelardo de la Espriella, candidat de droite novice en politique qui est arrivé dimanche en tête du premier tour de l'élection présidentielle en Colombie, devant le sénateur de gauche Ivan Cepeda, auquel il sera opposé le 21 juin au second tour.

"Les résultats de cette élection sont très importants pour l'avenir de la Colombie et sa relation avec les Etats-Unis", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. "En raison de ses réussites considérables, et de son soutien politique à mon égard, personnellement, c'est mon honneur d'offrir à Abelardo mon soutien total", a-t-il ajouté.

Donald Trump a décrit Abelardo de la Espriella, avocat et homme d'affaires de 47 ans aux idées radicales, comme "intelligent, fort et dur", lui prédisant une grande réussite comme dirigeant de la Colombie.

Abelardo de la Espriella a dit au cours de la campagne vouloir mener une répression militaire contre les mouvements armés clandestins et bâtir 10 'mégaprisons'.

"Les Etats-Unis jouent un rôle crucial dans la lutte contre la criminalité et le narcoterrorisme, et pour enfin libérer la Colombie de toute cette souffrance et violence", a-t-il déclaré dans une interview vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Donald Trump et lui, a-t-il ajouté, "partagent des valeurs et des principes en faveur de la défense de la démocratie, de la défense de la liberté et de la défense de la règle de droit".

Une victoire d'Abelardo de la Espriella lors du second tour de l'élection présidentielle colombienne viendrait amplifier la poussée de la droite nationaliste en Amérique latine, après les arrivées au pouvoir de Nasry Asfura au Honduras, José Antonio Kast au Chili, Daniel Noboa en Equateur, Nayib Bukele au Salvador et Javier Milei en Argentine.

(Christian Martinez et Julia Symmes Cobb; version française Jean Terzian)