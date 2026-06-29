Trump annonce qu'il prendra des mesures à la suite de la décision de la Cour suprême concernant Lisa Cook de la Fed

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Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que son administration prendrait immédiatement des mesures pour s'assurer que Lisa Cook, gouverneure de la Réserve fédérale, ne prenne pas de décisions concernant le bien-être des États-Unis.

Les propos de Trump interviennent après que la Cour suprême des États-Unis a refusé de lui permettre de révoquer Mme Cook, s'en tenant fermement à la préservation de l'indépendance chère à la banque centrale face à une contestation sans précédent de la part du président républicain.