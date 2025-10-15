Trump affirme que la FIFA lui obéirait pour déplacer des matchs du Mondial 2026
La FIFA devient son jouet.
La dictature continue. Déjà il y a quelques semaines, le président américain avait annoncé que certains matchs de la Coupe du monde 2026 pourraient être délocalisés si les villes hôtes ne respectaient pas les normes de sécurité . Ce ciblage viserait particulièrement les villes majoritairement démocrates, qu’il qualifie de « dirigées par des extrémistes de gauche qui ne savent pas ce qu’ils font » .…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer