Monaco également furieux contre l’arbitrage après sa victoire contre le PSG
information fournie par So Foot 29/11/2025 à 23:36

Vraiment ? On est sûrs de cette déclaration ?

Alors que la décision de M. Turpin de ne pas exclure Lamine Camara malgré un tacle fou sur la cheville de Lucas Chevalier fait largement parler, l’AS Monaco s’estime également lésée par l’arbitrage . « Pour moi, ce n’est pas un carton rouge , a ainsi estimé le directeur général du club Thiago Scuro, seul contre tous. E t ce n’est pas un carton rouge non plus pour Thilo Kehrer. » Coupable d’une faute en position de dernier défenseur, le capitaine allemand a lui été prié de rejoindre provisoirement la douche pour avoir annihilé une action de but face à Ibrahim Mbaye.…

