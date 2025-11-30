Flamengo remporte la Copa Libertadores !
Palmeiras 0-1 Flamengo
But : Danilo (67 e ) pour Flamengo
Flamengo a pris sa revanche !…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Flamengo remporte la Copa Libertadores !
But : Danilo (67 e ) pour Flamengo
Flamengo a pris sa revanche !…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Cet été, après neuf saisons marquantes à l’Atalanta, Gian Piero Gasperini a troqué Bergame pour Rome. Si son choix a fait grincer des dents chez les tifosi de la Dea, le coup de tonnerre a pris des airs de renaissance à la Roma : la Louve est en tête de la Serie ... Lire la suite
De toute façon, c’est toujours de la faute des arbitres ! D’abord mené et sans solution, puis devant au score après avoir tout renversé en quelques minutes, l’OM a concédé le nul sur le gong face à Toulouse (2-2). Une déception dont les raisons seraient (en partie) ... Lire la suite
Vraiment ? On est sûrs de cette déclaration ? Alors que la décision de M. Turpin de ne pas exclure Lamine Camara malgré un tacle fou sur la cheville de Lucas Chevalier fait largement parler, l’AS Monaco s’estime également lésée par l’arbitrage . « Pour moi, ce ... Lire la suite
À un mois du coup d’envoi de la CAN 2025 au Maroc, la polémique enfle autour de la diffusion des matchs. New World TV, chaîne togolaise, détient les droits exclusifs sur 46 pays d’Afrique subsaharienne. Mais des chaînes publiques et privées dénoncent un modèle ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer