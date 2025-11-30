Entre Gasperini et la Roma, pour le moment tout va bien

Cet été, après neuf saisons marquantes à l’Atalanta, Gian Piero Gasperini a troqué Bergame pour Rome. Si son choix a fait grincer des dents chez les tifosi de la Dea, le coup de tonnerre a pris des airs de renaissance à la Roma : la Louve est en tête de la Serie A avant d’affronter le Napoli, champion en titre, ce dimanche.

Quand un entraîneur quitte son royaume après presque dix ans de règne pour rejoindre le club que tout le monde adore critiquer, l’histoire pourrait virer au chaos. Mais l’histoire aime écrire des scénarios imprévus. Six mois après son arrivée, Gasperini a déjà une fresque à son effigie dans les rues de la capitale : lui, en sorcier, penché sur un chaudron où l’on peut lire « grinta, cœur et sueur » . De quoi faire sourire le technicien, et résumer ce qu’il essaie d’infuser à sa Roma depuis son premier jour. Pour l’instant, la potion fait effet.

Une nouvelle peau, mais les mêmes bases

Gasperini n’a pas renié sa grammaire : défense à trois, pistons agressifs, projection permanente. Derrière, le trio Gianluca Mancini, Evan Ndicka et Mario Hermoso absorbe la pression et permet une relance toujours propre. Au milieu, Bryan Cristante reste le point d’équilibre, tandis que Manu Koné apporte sa puissance. Le nouveau venu Neil El Aynaoui, lui, coche toutes les cases gasperiniennes : volume, mobilité, relais permanent. Parfois à gauche, parfois à droite, le piston brésilien Wesley dynamise le couloir par ses courses répétées, tandis que devant, Paulo Dybala conserve le rôle de phare technique — celui qui éclaire une attaque encore en recherche de certitudes.…

Par Cyprien du Brusle pour SOFOOT.com