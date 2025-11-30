Medhi Benatia s’en prend à l’arbitrage après le nul de l’OM contre Toulouse

De toute façon, c’est toujours de la faute des arbitres !

D’abord mené et sans solution, puis devant au score après avoir tout renversé en quelques minutes, l’OM a concédé le nul sur le gong face à Toulouse (2-2). Une déception dont les raisons seraient (en partie) toutes trouvées pour le directeur du football du club Medhi Benatia, qui n’a pas tardé à y aller de son petit message sur X . Une capture d’écran sans commentaires d’Aron Dønnum qui semble pousser Igor Paixão dans sa surface, à la 86 e minute de jeu (alors les Olympiens menaient 2-1, donc).…

TB pour SOFOOT.com