Trump affirme qu'il a toujours confiance en le président de la Fed, M. Warsh

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il continuait à faire confiance au président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, même après la décision de la Fed de relever ses taux d'intérêt.

« Oui, bien sûr », a répondu M. Trump lorsque des journalistes lui ont demandé s'il avait toujours confiance en M. Warsh.