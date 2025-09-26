Troyes passe provisoirement leader dans une soirée à peu de buts, Bastia toujours muet

La Ligue 2 retrouve ses standards.

Après un multiplex très prolifique mardi, la deuxième soirée de la semaine des clubs de Ligue 2 a été plus discrète. Pour voir du spectacle, il fallait regarder du côté de Troyes. Les hommes de Stéphane Dumont signent leur quatrième victoire d’affilée, leur septième de rang à domicile, et sont impressionnants cette saison. Trois jours après en avoir mis trois au Red Star, les Aubois ont récidivé contre Annecy (3-1) . Ils se sont mis à l’abri très tôt par Mounaïm El-Idrissy (1-0, 3 e ), avant qu’Antoine Mille ne fasse parler sa classe, notamment sur une belle ouverture pour le troisième but, signé Tawfik Bentayeb (87 e ). Jaurès Assoumou a marqué son quatrième but de la saison. En attendant Saint-Étienne, qui reçoit Guingamp ce samedi (20h), Troyes passe leader et possède déjà huit points d’avance sur Nancy, sixième.…

UL pour SOFOOT.com