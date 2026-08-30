Double bonne nouvelle pour l'Inter Miami
C’est donc ça un lien de causalité. Après une série de cinq matchs sans victoire et le licenciement de l’entraîneur Guillermo Hoyos, l’Inter Miami a retrouvé des couleurs face à Montréal en parallèle de l’annonce du nom de leur nouveau tacticien .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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