Lens chipe une piste marseillaise
Un dossier qui se referme pour Marseille. Selon RMC Sport, Jean-Clair Todibo devrait disputer la saison 2026-2027 dans les rangs lensois . Un accord entre le Racing et West Ham aurait été trouvé ces dernières heures pour le prêt du défenseur français.
Retrouver la Ligue 1 pour se relancer
Selon RMC Sport, il s’agirait d’un prêt d’un an sans option d’achat . Annoncé sur les tablettes de l’OM, le club phocéen n’a pas pu boucler le deal à cause de ses contraintes budgétaires liées aux sanctions de la DNCG et de l’UEFA assorti à son besoin de vendre avant de pouvoir recruter. Passé par Toulouse et Nice, Todibo va donc retrouver la Ligue 1 et tenter de retrouver du temps de jeu et de la confiance après avoir disputé seulement 25 rencontres toutes compétitions confondues pour un bilan d’une passe décisive.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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