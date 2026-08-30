Lens chipe une piste marseillaise

Un dossier qui se referme pour Marseille. Selon RMC Sport, Jean-Clair Todibo devrait disputer la saison 2026-2027 dans les rangs lensois . Un accord entre le Racing et West Ham aurait été trouvé ces dernières heures pour le prêt du défenseur français.

Retrouver la Ligue 1 pour se relancer

Selon RMC Sport, il s’agirait d’un prêt d’un an sans option d’achat . Annoncé sur les tablettes de l’OM, le club phocéen n’a pas pu boucler le deal à cause de ses contraintes budgétaires liées aux sanctions de la DNCG et de l’UEFA assorti à son besoin de vendre avant de pouvoir recruter. Passé par Toulouse et Nice, Todibo va donc retrouver la Ligue 1 et tenter de retrouver du temps de jeu et de la confiance après avoir disputé seulement 25 rencontres toutes compétitions confondues pour un bilan d’une passe décisive.…

LB pour SOFOOT.com