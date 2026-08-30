L'hommage de Ludovic Ajorque à Eric Roy
Foutue poussière. Brest retrouvait son antre de Francis-Le Blé pour la première fois depuis la disparition d’Éric Roy le 17 juin dernier à l’occasion de la rencontre face à Toulouse. Malgré le match nul arraché dans les derniers instants par Ludovic Ajorque (2-2) et la cérémonie officielle d’hommage prévue contre le Paris Saint-Germain le 13 septembre prochain, les émotions étaient déjà au rendez-vous .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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