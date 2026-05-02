Troyes champion, Le Mans pas encore promu

Champion mon frère ! Troyes s’est adjugé le titre de champion de France de Ligue 2 samedi en dominant Laval (4-0). L’ESTAC a vite plié l’affaire avec deux buts au bout de 22 minutes, histoire de bien profiter de la soirée, sans stresser. Derrière, en revanche, rien n’est fait. Accroché par Reims (1-1), Le Mans a raté une balle de match et devra gagner lors de la dernière journée pour valider sa montée en Ligue 1.

Saint-Étienne a aussi manqué une opportunité en or en trébuchant à Rodez (2-1). Les Verts sont troisièmes, à deux points du Mans… mais doivent surtout regarder dans le rétro : le Red Star revient à égalité grâce à sa victoire à Amiens (1-3), et Rodez, cinquième, n’est qu’à deux points de l’ASSE.…

QB pour SOFOOT.com