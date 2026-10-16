 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Troyes annonce un départ important sur fond d'affaire de sexisme
information fournie par So Foot 16/10/2026 à 20:55

Ajouter Boursorama à vos sources

Troyes annonce un départ important sur fond d'affaire de sexisme

Troyes annonce un départ important sur fond d'affaire de sexisme

L’ESTAC n’a pas attendu la justice pour agir. Le club, actuel barragiste de Ligue 1, a annoncé lundi soir le départ « avec effet immédiat » de son directeur sportif Jocelyn Blanchard dans un très bref communiqué.

Si le club ne précise pas les raisons de cette fin de « collaboration », cela fait suite à une enquête interne après avoir été accusé par plusieurs salariées du club de comportements (paroles et actes) inappropriés .…

LL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ligue 2 : Reims nouveau dauphin, Laval arrache le nul, multiplex prolifique
    Ligue 2 : Reims nouveau dauphin, Laval arrache le nul, multiplex prolifique
    information fournie par So Foot 16.10.2026 22:04 

    Festival de buts en Ligue 2 ! Vingt buts ont été inscrits ce vendredi soir en cinq matchs lors de l’ouverture de la neuvième journée. En attendant le match des trois leaders, le Stade de Reims fait un joli coup en battant largement Dijon (4-2). Les Champenois étaient ... Lire la suite

  • Bordeaux débute par un succès en Régional 1
    Bordeaux débute par un succès en Régional 1
    information fournie par So Foot 16.10.2026 21:26 

    Le projet remontée en Ligue 1 commence bien. Après un été très tumultueux et cinq mois après son dernier match, Bordeaux a réussi son entrée en lice en Régional 1, une semaine après avoir été officiellement été autorisé à jouer dans cette sixième division. Dans ... Lire la suite

  • Javier Tebas tacle encore le Real Madrid après avoir comparé le club à l’Allemagne nazie
    Javier Tebas tacle encore le Real Madrid après avoir comparé le club à l’Allemagne nazie
    information fournie par So Foot 16.10.2026 20:34 

    La guerre par communiqués interposés n’est pas près de se terminer. Javier Tebas n’a pas tardé à répondre au Real Madrid après avoir tout simplement comparé les méthodes de Real Madrid TV à celles de… Joseph Goebbels , ministre de la Propagande de l’Allemagne nazie. ... Lire la suite

  • La FIFA pense à prendre une décision qui ne plaira pas à Donald Trump
    La FIFA pense à prendre une décision qui ne plaira pas à Donald Trump
    information fournie par So Foot 16.10.2026 18:26 

    Un trophée (douteux), une cérémonie et peut-être déjà la fin de l’histoire. Selon The Athletic , la FIFA réfléchirait à supprimer son prix de la paix , lancé en grande pompe en décembre 2025. Le Conseil de l’instance, réuni ce jeudi à Zurich, a chargé son comité ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank