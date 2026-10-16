Troyes annonce un départ important sur fond d'affaire de sexisme
L’ESTAC n’a pas attendu la justice pour agir. Le club, actuel barragiste de Ligue 1, a annoncé lundi soir le départ « avec effet immédiat » de son directeur sportif Jocelyn Blanchard dans un très bref communiqué.
Si le club ne précise pas les raisons de cette fin de « collaboration », cela fait suite à une enquête interne après avoir été accusé par plusieurs salariées du club de comportements (paroles et actes) inappropriés .…
LL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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