Troyes annonce un départ important sur fond d'affaire de sexisme

Troyes annonce un départ important sur fond d'affaire de sexisme

L’ESTAC n’a pas attendu la justice pour agir. Le club, actuel barragiste de Ligue 1, a annoncé lundi soir le départ « avec effet immédiat » de son directeur sportif Jocelyn Blanchard dans un très bref communiqué.

Si le club ne précise pas les raisons de cette fin de « collaboration », cela fait suite à une enquête interne après avoir été accusé par plusieurs salariées du club de comportements (paroles et actes) inappropriés .…

LL pour SOFOOT.com