Bordeaux débute par un succès en Régional 1
Le projet remontée en Ligue 1 commence bien. Après un été très tumultueux et cinq mois après son dernier match, Bordeaux a réussi son entrée en lice en Régional 1, une semaine après avoir été officiellement été autorisé à jouer dans cette sixième division.
Dans la poule B, les Girondins se sont imposés 2-0 sur la pelouse de la réserve de l’Aviron Bayonnais ce vendredi soir pour le compte de la cinquième journée.…
LL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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