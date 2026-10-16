Bordeaux débute par un succès en Régional 1

Le projet remontée en Ligue 1 commence bien. Après un été très tumultueux et cinq mois après son dernier match, Bordeaux a réussi son entrée en lice en Régional 1, une semaine après avoir été officiellement été autorisé à jouer dans cette sixième division.

Dans la poule B, les Girondins se sont imposés 2-0 sur la pelouse de la réserve de l’Aviron Bayonnais ce vendredi soir pour le compte de la cinquième journée.…

LL pour SOFOOT.com