 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FIFA pense à prendre une décision qui ne plaira pas à Donald Trump
information fournie par So Foot 16/10/2026 à 18:26

Ajouter Boursorama à vos sources

La FIFA pense à prendre une décision qui ne plaira pas à Donald Trump

La FIFA pense à prendre une décision qui ne plaira pas à Donald Trump

Un trophée (douteux), une cérémonie et peut-être déjà la fin de l’histoire. Selon The Athletic , la FIFA réfléchirait à supprimer son prix de la paix , lancé en grande pompe en décembre 2025. Le Conseil de l’instance, réuni ce jeudi à Zurich, a chargé son comité de responsabilité sociale d’évaluer l’intérêt de cette récompense censée célébrer les grands artisans de la paix. La bonne blague.

Trump, premier et peut-être dernier

Alors que le verdict est attendu pour décembre, trois options sont sur la table : conserver le prix, le transformer ou le ranger définitivement au placard. Une autre piste serait de ne plus le remettre à des responsables politiques. Un détail qui n’en est pas vraiment un, puisque le premier lauréat n’était autre que Donald Trump, président des États-Unis et grand copain de Gianni Infantino.…

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Donald Trump
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La légende des échecs Garry Kasparov va affronter un ancien footeux
    La légende des échecs Garry Kasparov va affronter un ancien footeux
    information fournie par So Foot 16.10.2026 17:34 

    Protégez le roi Philippe ! L’ancien Diable rouge Jan Vertonghen va affronter l’un des meilleurs joueurs d’échecs de tous les temps, Garry Kasparov , lors d’un tournoi à Anvers, informe la presse belge. Un passionné d’échecs Recordman des sélections avec la Belgique ... Lire la suite

  • Luis Enrique est vraiment fan de Maghnes Akliouche
    Luis Enrique est vraiment fan de Maghnes Akliouche
    information fournie par So Foot 16.10.2026 17:08 

    Tombé love. Luis Enrique avait tranché dans le vif en titularisant l’international français Maghnes Akliouche pour la rencontre de Ligue des champions face à Manchester City , le préférant notamment à Khvicha Kvaratskhelia. Déjà très dithyrambique à l’égard de ... Lire la suite

  • Le Real Madrid demande la démission de Tebas après la comparaison avec Goebbels
    Le Real Madrid demande la démission de Tebas après la comparaison avec Goebbels
    information fournie par So Foot 16.10.2026 16:46 

    La guerre continue. Le Real Madrid n’a pas du tout apprécié les déclarations de Javier Tebas à propos de Real Madrid TV. En comparant la chaîne du club avec le régime de Joseph Goebbels, on se doutait que Florentino Pérez n’allait pas aimer. La Casa Blanca n’a ... Lire la suite

  • L'ancien propriétaire du Red Star risque la prison
    L'ancien propriétaire du Red Star risque la prison
    information fournie par So Foot 16.10.2026 16:42 

    Il ne s’est pas fait passer pour Brad Pitt, au moins. Josh Wander , cofondateur de la société d’investissement 777 Partners, a plaidé coupable de fraude devant le ministère public du district sud de New York. Il risque la prison et s’est engagé à rembourser au ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank