La FIFA pense à prendre une décision qui ne plaira pas à Donald Trump

La FIFA pense à prendre une décision qui ne plaira pas à Donald Trump

Un trophée (douteux), une cérémonie et peut-être déjà la fin de l’histoire. Selon The Athletic , la FIFA réfléchirait à supprimer son prix de la paix , lancé en grande pompe en décembre 2025. Le Conseil de l’instance, réuni ce jeudi à Zurich, a chargé son comité de responsabilité sociale d’évaluer l’intérêt de cette récompense censée célébrer les grands artisans de la paix. La bonne blague.

Trump, premier et peut-être dernier

Alors que le verdict est attendu pour décembre, trois options sont sur la table : conserver le prix, le transformer ou le ranger définitivement au placard. Une autre piste serait de ne plus le remettre à des responsables politiques. Un détail qui n’en est pas vraiment un, puisque le premier lauréat n’était autre que Donald Trump, président des États-Unis et grand copain de Gianni Infantino.…

AC pour SOFOOT.com