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Javier Tebas tacle encore le Real Madrid après avoir comparé le club à l’Allemagne nazie
information fournie par So Foot 16/10/2026 à 20:34

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Javier Tebas tacle encore le Real Madrid après avoir comparé le club à l’Allemagne nazie

Javier Tebas tacle encore le Real Madrid après avoir comparé le club à l’Allemagne nazie

La guerre par communiqués interposés n’est pas près de se terminer. Javier Tebas n’a pas tardé à répondre au Real Madrid après avoir tout simplement comparé les méthodes de Real Madrid TV à celles de… Joseph Goebbels , ministre de la Propagande de l’Allemagne nazie. Ce vendredi, dans un communiqué, le club madrilène avait naturellement dénoncé ses propos et exigé sa démission.

« Je ne compte plus le nombre de fois où, en treize ans, les dirigeants du Real Madrid ont demandé ma démission ou tenté de me faire destituer » , leur a rétorqué Javier Tebas dans un tweet sur X, en dénonçant de son côté « l’intimidation » du Real Madrid à son égard.…

LL pour SOFOOT.com

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