La légende des échecs Garry Kasparov va affronter un ancien footeux

Protégez le roi Philippe ! L’ancien Diable rouge Jan Vertonghen va affronter l’un des meilleurs joueurs d’échecs de tous les temps, Garry Kasparov , lors d’un tournoi à Anvers, informe la presse belge.

Un passionné d’échecs

Recordman des sélections avec la Belgique (157 capes), l’ancien défenseur de Tottenham, qui formait une paire iconique avec son compatriote Toby Alderweireld , va donc remettre le bleu de chauffe pour sa deuxième passion, après avoir pris sa retraite en 2025, dans le cadre d’un tournoi organisé par Your Next Move, au Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers. Garry Kasparov, treizième champion du monde d’échecs , en profitera pour défier d’autres personnalités ainsi que six jeunes sélectionnés pour l’occasion.…

LT pour SOFOOT.com