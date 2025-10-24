 Aller au contenu principal
Troyes accroché dans le derby, le Red Star sur le podium
information fournie par So Foot 24/10/2025 à 22:06

Petit derby entre voisins.

Troyes et Reims ne s’étaient plus affrontés depuis février 2023. Cette fois, pas de champagne pour les Rémois, mais un nul face au leader de la Ligue 2 à l’issue d’un match plaisant (0-0). L’ESTAC garde huit points d’avance sur son voisin, mais tient un nouveau dauphin : le Red Star, vainqueur du match des amis contre Grenoble grâce à Bradley Danger (1-0). Désormais troisième, Pau a eu droit à une sacrée claque contre Dunkerque, emmené par le doublé d’Enzo Bardeli (0-3).…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
