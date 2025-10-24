Iker Casillas victime d'un vol, sa femme de ménage arrêtée
La main dans le sac.
Iker Casillas s’est fait voler cinq montres de luxe à son domicile, dans l’ouest de Madrid, plus précisément à Pozuelo de Alarcón. Le larcin s’est éclairci assez rapidement puisqu’une plainte a été déposée le 16 octobre et que deux personnes ont été arrêtées cinq jours plus tard, mardi. Parmi ce duo de malfaiteurs, figure la femme de ménage de l’ancien gardien . « Les deux suspects prévoyaient de quitter le pays prochainement » selon la police espagnole, qui a visiblement appris de ses erreurs depuis l’époque maudite de La Casa de Papel .…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
