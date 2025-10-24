Jean Bouin peut-il devenir « le Bollaert de Paris » ?

Fan de Roger Federer… et du Paris FC.

Thomas Sotto vit sa meilleure vie depuis que le PFC joue en Ligue 1 . Le journaliste de RTL, ancien présentateur de Télématin, a partagé son enthousiasme avec Le Parisien alors que le promu occupe la onzième place du championnat après huit journées . « Avant, on me chambrait, maintenant, on me demande des places , sourit-il. Je me suis souvent battu mais j’ai quand même réussi à passer un sujet sur les 50 ans du club dans le JT de 20 heures ou sur Vincent Demarconnay à Télématin. » …

