Nantes époustoufle le Paris FC
information fournie par So Foot 24/10/2025 à 22:47

Nantes époustoufle le Paris FC

Nantes époustoufle le Paris FC

Après cinq matchs sans victoire, Nantes a mis fin à sa série noire en s'imposant face au Paris FC à Jean Bouin (1-2). Un succès capital pour les Canaris, qui se donnent un bon bol d'air. Le promu parisien marque en revanche le coup avec une deuxième défaite d'affilée.

Paris FC 1-2 Nantes

Buts : Chergui (15 e ) // El Arabi (2 e ), Abline (38 e )

Les Canaris sont casaniers : sortis de leur petit nid douillet, on ne les entend plus chanter. Enfin, ça, c’était avant. Le FC Nantes a mis fin à six mois sans succès loin de la Beaujoire ce vendredi, sur la pelouse du Paris FC (1-2). Les Ligériens n’ont pas volé leur succès dans cette partie assez équilibrée, où les Parisiens ont eu les plus grandes difficultés à tirer profit de leur possession du ballon. Le héros du derby Youssef El Arabi a montré la voie en marquant et en se battant comme un beau diable, et Matthis Abline a ajouté une délicieuse touche technique en claquant une reprise de volée mémorable. Du FC Nantes comme on aimerait en voir plus souvent.…

Par Quentin Ballue, à Jean Bouin pour SOFOOT.com

