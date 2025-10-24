Milan sauve un point in extremis contre Pise
Milan 2-2 Pise
Buts : Leão (7 e ), Athekame (90 e +2) // Cuadrado (60 e S.P.), Nzola (86 e )
Des buts en Serie A, alléluia !…
QB pour SOFOOT.com
Après cinq matchs sans victoire, Nantes a mis fin à sa série noire en s'imposant face au Paris FC à Jean Bouin (1-2). Un succès capital pour les Canaris, qui se donnent un bon bol d'air. Le promu parisien marque en revanche le coup avec une deuxième défaite d'affilée. ... Lire la suite
Petit derby entre voisins. Troyes et Reims ne s’étaient plus affrontés depuis février 2023. Cette fois, pas de champagne pour les Rémois, mais un nul face au leader de la Ligue 2 à l’issue d’un match plaisant (0-0). L’ESTAC garde huit points d’avance sur son voisin, ... Lire la suite
La main dans le sac. Iker Casillas s’est fait voler cinq montres de luxe à son domicile, dans l’ouest de Madrid, plus précisément à Pozuelo de Alarcón. Le larcin s’est éclairci assez rapidement puisqu’une plainte a été déposée le 16 octobre et que deux personnes ... Lire la suite
Fan de Roger Federer… et du Paris FC. Thomas Sotto vit sa meilleure vie depuis que le PFC joue en Ligue 1 . Le journaliste de RTL, ancien présentateur de Télématin, a partagé son enthousiasme avec Le Parisien alors que le promu occupe la onzième place du championnat ... Lire la suite
