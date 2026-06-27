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Trossard et la Belgique verront les seizièmes
information fournie par So Foot 27/06/2026 à 06:58

Trossard et la Belgique verront les seizièmes

Trossard et la Belgique verront les seizièmes

Sereine et portée par un doublée de Leandro Trossard, la Belgique s'est facilement imposée contre la Nouvelle-Zélande (5-1). Les Belges gagnent pour la première fois de ce Mondial, ils chopent la première place et estompent un peu leurs doutes.

Nouvelle-Zélande 1-5 Belgique

Buts : Just (84 e ) pour les All White // Trossard (28 e et 50 e ), De Bruyne (66 e ), Lukaku (86 e ) et Saelemaekers (90 e +4) pour les Diables rouges.

Plus d’informations à suivre…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

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