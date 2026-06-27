Trossard et la Belgique verront les seizièmes
Sereine et portée par un doublée de Leandro Trossard, la Belgique s'est facilement imposée contre la Nouvelle-Zélande (5-1). Les Belges gagnent pour la première fois de ce Mondial, ils chopent la première place et estompent un peu leurs doutes.
Nouvelle-Zélande 1-5 Belgique
Buts : Just (84 e ) pour les All White // Trossard (28 e et 50 e ), De Bruyne (66 e ), Lukaku (86 e ) et Saelemaekers (90 e +4) pour les Diables rouges.
Plus d’informations à suivre… …
Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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