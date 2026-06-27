 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'adversaire des Bleus en 16es est connu
information fournie par So Foot 27/06/2026 à 07:21

L'adversaire des Bleus en 16es est connu

L'adversaire des Bleus en 16es est connu

Le Nord, encore. Après son large succès face à la Norvège, l’équipe de France sait désormais qu’elle doit affronter un autre pays scandinave. Les Bleus jouent contre la Suède en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 . Les hommes de Graham Potter savent qu’ils font partie des huit meilleurs troisièmes, après leurs quatre points obtenus dans le groupe F du Mondial, face à la Tunisie (victoire 5-1), le Japon (1-1), et malgré leur défaite face aux Pays-Bas (1-5). La rencontre se déroulera le mardi 30 juin prochain, au MetLife Stadium d’East Rutherford (coup d’envoi à 23 heures).

La France connaît le nom de son adversaire après la victoire de l’Espagne face à l’Uruguay (1-0), dans la nuit de ce vendredi à samedi. Français et Suédois ne se sont pas affrontés depuis 2020, en Ligue des Nations. Absents du Mondial 2022, les Blågult s’étaient hissé jusqu’en quarts de finale du Mondial 2018.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Iran trébuche contre l'Égypte et doit attendre pour sa qualification
    L'Iran trébuche contre l'Égypte et doit attendre pour sa qualification
    information fournie par So Foot 27.06.2026 07:12 

    Contre une Égypte soporifique (1-1), l'Iran a marqué un but, finalement hors-jeu d'un poil, puis a touché la barre transversale lors du temps additionnel. Ces deux coups du sort condamnent la Team Melli à attendre pour savoir si elle va se qualifier. L'Égypte, ... Lire la suite

  • Trossard et la Belgique verront les seizièmes
    Trossard et la Belgique verront les seizièmes
    information fournie par So Foot 27.06.2026 06:58 

    Sereine et portée par un doublée de Leandro Trossard, la Belgique s'est facilement imposée contre la Nouvelle-Zélande (5-1). Les Belges gagnent pour la première fois de ce Mondial, ils chopent la première place et estompent un peu leurs doutes. Nouvelle-Zélande ... Lire la suite

  • Le Cap-Vert résiste à l'Arabie saoudite et écrit son Histoire
    Le Cap-Vert résiste à l'Arabie saoudite et écrit son Histoire
    information fournie par So Foot 27.06.2026 04:41 

    Comme face à l'Espagne pour son entrée en lice, le Cap-Vert s'est contenté d'un score vierge face à l'Arabie saoudite (0-0). Un troisième match nul qui offre une deuxième place historique aux Requins Bleus, qualifiés pour les seizièmes de finale de ce Mondial. ... Lire la suite

  • Ainsi (re)commence l'histoire de Dembélé avec l'équipe de France
    Ainsi (re)commence l'histoire de Dembélé avec l'équipe de France
    information fournie par So Foot 27.06.2026 04:22 

    Triple buteur contre la Norvège (1-4), Ousmane Dembélé a enfin son match référence en équipe de France, qui plus est en Coupe du monde. De quoi vraiment enfin lancer sa carrière internationale avec les Bleus ? Les signaux, eux, semblent en tout cas au vert. À ses ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank