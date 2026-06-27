Ainsi (re)commence l'histoire de Dembélé avec l'équipe de France

Triple buteur contre la Norvège (1-4), Ousmane Dembélé a enfin son match référence en équipe de France, qui plus est en Coupe du monde. De quoi vraiment enfin lancer sa carrière internationale avec les Bleus ? Les signaux, eux, semblent en tout cas au vert.

À ses propres actes manqués : c’est un peu ce qui définissait jusqu’alors la carrière internationale d’Ousmane Dembélé en équipe de France. Il y a encore quelques jours, à l’aube du deuxième match de poule des Bleus remporté face à l’Irak lundi soir (ou mardi matin, on ne sait plus trop), le Ballon d’or 2025 franchissait la barre des 60 sélections avec peu de performances individuelles marquantes à son actif, bien qu’il ait fait partie de toutes les grandes épopées à partir du sacre de 2018. Mais tout a changé en l’espace de seulement quatre jours pour Dembouz. Une timide réalisation contre l’Irak, puis ce vendredi une perf’ XXL pour mettre à terre la Norvège en 25 minutes chrono.

Comme si le joueur ultime qu’il est devenu briques par briques au PSG se calquait enfin au maillot frappé du coq. Pas seulement dans l’aspect football d’ailleurs, mais aussi dans la tête. Après son triplé, Dembélé adoptait une attitude propre à sa version parisienne, celle qui fait flipper toutes les défenses françaises et européennes depuis plus d’un an. Pas un sourire, mais de la concentration : « On veut gagner tous les matchs mais on reste concentrés parce que ce qui va venir reste le plus important. » Un signal on ne peut plus positif avant d’entamer le long périple de l’élimination directe de ce Mondial nord-américain, où sa constance trouvée dans la capitale paraît indispensable dans l’ascension vers une troisième étoile.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com