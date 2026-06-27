L'Iran trébuche contre l'Égypte et doit attendre pour sa qualification

Contre une Égypte soporifique (1-1), l'Iran a marqué un but, finalement hors-jeu d'un poil, puis a touché la barre transversale lors du temps additionnel. Ces deux coups du sort condamnent la Team Melli à attendre pour savoir si elle va se qualifier. L'Égypte, elle, affrontera l'Australie en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Égypte 1-1 Iran

Buts : Saber (5 e ) pour les Pharaons // Rezaeian (14 e ) pour la Team Melli.

Plus d’informations à suivre… …

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com