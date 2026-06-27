Le Cap-Vert résiste à l'Arabie saoudite et écrit son Histoire

Comme face à l'Espagne pour son entrée en lice, le Cap-Vert s'est contenté d'un score vierge face à l'Arabie saoudite (0-0). Un troisième match nul qui offre une deuxième place historique aux Requins Bleus, qualifiés pour les seizièmes de finale de ce Mondial.

Cap-Vert 0-0 Arabie saoudite

Il y a des 0-0 qui donnent le smile . Néophyte en Coupe du monde, le Cap-Vert va déjà connaître sa première phase finale… le tout sans avoir gagné le moindre match. Après avoir accroché l’Espagne puis l’Uruguay, les Requins Bleus ont dominé l’Arabie saoudite, mais sans parvenir à trouver la faille (0-0). Une inefficacité offensive sans la moindre importance au vu du bonheur procuré aux quelques 500 000 habitants de ces îles situées en plein océan Atlantique grâce à cette deuxième place synonyme de qualification en seizièmes de finale. Cette aventure magique qui se poursuivra donc dans la nuit de vendredi à samedi prochain face à l’Argentine de Lionel Messi.

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Par Tom Binet pour SOFOOT.com