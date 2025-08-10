 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trophée Joan Gamper : le Barça fait Côme il lui plait
information fournie par So Foot 10/08/2025 à 23:12

FC Barcelone 5-0 Côme

Buts : F. López (21 e & 35 e ), Raphinha (37 e ) & Yamal (42 e & 49 e ) pour le Barça

Répondez à ça, Hakimi et Dembouz !…

JB pour SOFOOT.com

