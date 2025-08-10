Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Trophée Joan Gamper : le Barça fait Côme il lui plait
information fournie par So Foot•10/08/2025 à 23:12
Trophée Joan Gamper : le Barça fait Côme il lui plait
FC Barcelone 5-0 Côme
Buts : F. López (21
e
& 35
e
), Raphinha (37
e
) & Yamal (42
e
& 49
e
) pour le Barça
Ce dimanche, le champion du monde, Chelsea , a ridiculisé l’AC Milan à Stamford Bridge (4-1) grâce à un CSC d’Andrei Coubiș à la 5e minute (le jeune Roumain a aussi pris un rouge à la 18 e ), une réalisation de João Pedro (7 e ) et un doublé de Liam Delap (67 e ...
Lire la suite
Le début des emmerdes. Ça n’aura échappé à personne lorsqu’ont été annoncés les 30 joueurs en lice pour le Ballon d’or 2025 : le Paris Saint-Germain est largement le club le plus présent, avec 9 représentants dans la liste . Une bonne nouvelle… ou pas. Car avec ...
Lire la suite
La Première dame de France va être triste. Samedi soir, le Stade de Reims a annoncé le départ d’un cadre : le Japonais Junya Ito (32 ans), qui dynamitait le couloir droit champenois depuis trois saisons et avait même tapé dans l’oeil de Brigitte Macron, comme elle ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer