TROP TÔT POUR S'EN REMETTRE À UN VACCIN CONTRE LE COVID-19, DIT BORIS JOHNSON LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne est prête à déployer une campagne massive de vaccination contre le nouveau coronavirus mais il est trop tôt pour s'appuyer sur un vaccin comme solution à l'épidémie, a déclaré lundi Boris Johnson. "Je dois souligner que nous n'en sommes qu'aux tout, tout premiers jours, et que nous en parlons depuis longtemps", a dit le Premier ministre britannique lors d'une conférence de presse tenue après l'annonce par Pfizer que son vaccin expérimental contre le COVID-19 était efficace à 90%. "Nous ne pouvons absolument pas considérer cette nouvelle comme une solution", a-t-il ajouté. (Michael Holden, version française Olivier Cherfan)

