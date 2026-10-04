Trop long ? Jules Koundé a tranché sur le nouveau format de la trêve internationale

L’avenir dira le reste. Présent en conférence de presse en amont du quatrième match de cette Ligue des nations entre la France et la Belgiqu e, Jules Koundé s’est confié sur la longueur inédite de cette trêve internationale : « C’est difficile à analyser. Cela fait 14 jours, c’est inédit, ça fait beaucoup de matchs en peu de temps. On a la chance d’avoir un groupe bien fourni donc le coach est amené à répartir le temps de jeu. Je ne sais pas trop si j’aime bien ou pas, c’est un peu tôt pour le dire », a notamment répondu le latéral barcelonais.

Des améliorations à apporter

Koundé s’est également longtemps épanché sur son nouveau sélectionneur et le staff : « Cela se passe très bien, c’est un coach très proche de ses joueurs, qui aime discuter sur le terrain comme en dehors, le staff aussi est très disposé à donner des conseils dans le but de s’améliorer. » Avant de se livrer un peu plus sur le style de jeu mis en place par Zidane depuis son arrivée : « On essaie d’être une équipe agressive à la perte du ballon, d’aller chercher haut et ne pas laisser les équipes ressortir. Avec le ballon, on essaye de conserver en jouant vertical quand le jeu le demande. On va s’améliorer avec et sans ballon. Il y a une marge de progression dans les deux aspects. » …

LB pour SOFOOT.com