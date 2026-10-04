Du turn-over avant France-Belgique ?

Les paris sont ouverts. Présent en conférence de presse ce dimanche matin à la veille du dernier match de cette trêve internationale face à la Belgique, Zinédine Zidane s’est livré à quelques confidences sur sa composition d’équipe .

Du turn-over annoncé

« Il y aura des changements. Il ne faut pas faire n’importe quoi. On est 23, je veux utiliser tout le monde. On va faire des changements intelligents pour rester compétitifs pour ce match là », a notamment annoncé en préambule le sélectionneur tricolore. Interrogé plus amplement sur sa construction d’effectif, Zidane a rappelé que l’ensemble du groupe était amené à jouer : « On est tous concernés, tout le monde est important dans cette équipe. Il y a beaucoup de concurrence mais je compte sur tout le groupe, c’est ça le message. » …

LB pour SOFOOT.com