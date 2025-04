Trois scénarios possibles pour Inter-Bayern

Suite à sa précieuse victoire en Allemagne à l’aller (2-1), l’Inter reçoit le Bayern en position de force à San Siro ce mercredi soir (21h) pour valider sa qualification en demi-finale de Ligue des champions. Voici les trois scénarios les plus probables (ou pas).

→ Le plus classique : l’Inter cadenasse et gère en bon père de famille

Sous les coups de 21 heures, l’ambiance est celle des grandes affiches européennes à San Siro. Les tribunes sont pleines, bruyantes, remplies de tifosi rassurés par la prestation des hommes de Simone Inzaghi à l’aller et encore exaltés par ce but tardif de Davide Frattesi qui a mis fin à quatre ans d’invincibilité à domicile du géant bavarois. Un coup sur la tête qui se ressent dès le début de cette rencontre où si les hommes de Vincent Kompany démarrent tambours battant, ils se heurtent à une machine bien huilée qui annihile toutes les occasions bavaroises : Harry Kane trouve encore le poteau juste avant la pause, Michael Olise perd son face-à-face avec Yann Sommer juste au retour des vestiaires, et dans l’air flotte le sentiment que le Bayern ne jouera pas la finale prévue dans son antre le 31 mai prochain. En jetant un regard vers le ciel, Inzaghi sait que les Dieux du foot sont avec lui. Car malgré les retours de Kingsley Coman ou encore d’Aleksandar Pavlović, les absences de Jamal Musiala, d’Alphonso Davies ou encore de Dayot Upamecano derrière fragilisent le onze bavarois qui reste à la merci des contres intéristes. 72 e minute de jeu, ce qui devait arriver arriva : suite à une magnifique relance d’Alessandro Bastoni en direction de Nicolò Barella, l’Italien lance en profondeur Marcus Thuram qui s’en va battre le jeune Jonas Urbig. 1-0 score final, l’Inter rallie le dernier carré et confirme son statut de meilleure défense du tournoi.

→ Le plus tendu : l’Inter se fait peur mais passe aux tirs au but

« Disons que dès ce soir, dans la salle de presse, je ressens l’atmosphère de demain. En ce moment, nous sommes la meilleure équipe d’Italie, face à la meilleure équipe d’Allemagne. Les résultats le prouvent, la sensation que nous avons est fantastique : il y a peu de stades plus grands que celui-ci. C’est un match exceptionnel, avec une atmosphère exceptionnelle, et nous ferons de notre mieux. » Vincent Kompany avait déjà tout vu en conférence de presse ce lundi : cet Inter-Bayern allait entrer dans la légende, et pas de n’importe quelle manière. A

SF pour SOFOOT.com