Trois ruptures du ligament croisé en 18 mois pour un joueur de Cologne
Mathieu Udol n’a qu’à bien se tenir !
Luca Kilian est-il touché par une terrible malédiction ? En mars 2022, le défenseur allemand a envoyé un bien vilain tacle à Florian Wirtz, le privant de Coupe du monde en lui infligeant une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Depuis, le sort s’acharne sur ce mastodonte au mètre 91.…
EL pour SOFOOT.com
