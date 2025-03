Trois retours de poids dans la liste de l’équipe de France féminine

Les expats sont de retour !

Ce jeudi, le sélectionneur de l’équipe de France féminine Laurent Bonadei a dévoilé la liste des 23 joueuses qui affronteront successivement la Suisse et la Norvège en Ligue des nations, les 4 et 8 avril prochains. Absentes lors du dernier rassemblement fin février, Delphine Cascarino et Kenza Dali font leur retour dans le groupe français , qui reste sur deux victoires lors des deux premiers matchs du groupe 2 (contre la Norvège et l’Islande).…

TJ pour SOFOOT.com