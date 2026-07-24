Trois pays du Sahel pour organiser la CAN 2032 ?

Vu que c’est la mode (et que ça coûte tellement de ronds). Les trois pays qui forment l’Alliance des États du Sahel (AES) (Mali, Niger, Burkina Faso) ont fait partie de leur envie de coorganiser la Coupe d’Afrique des nations 2032 (CAN) , alors que la Confédération africaine de football (CAF) vient tout juste de lancer la campagne d’attribution.

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, aurait « apprécié cette initiative fondée sur une vision de coopération régionale et encouragé les trois pays à poursuivre leurs efforts » , selon un communiqué de la fédé nigérienne, relayé par RFI . …

EM pour SOFOOT.com