Trois parisiens classés 25e, 23e et 20e du Ballon d'or

Tip top. Ils vont fêter ça ce lundi au Parc des princes ? Si les deux premiers sont absents du choc de la soirée contre Lyon, Marquinhos, Nuno Mendes et Willian Pacho se classent respectivement aux 25 e , 23 e et 20 e place du Ballon d’or 2026. L’Équatorien, absent du classement la saison dernière, glane la meilleure position de sa carrière. Il s’agit également du meilleur classement de Marquinhos.

La deuxième Ligue des champions d’affilée remportée par les Parisiens jouent évidemment pour beaucoup pour les cent journalistes des cent meilleurs pays au classement FIFA qui ont voté pour ce scrutin.…

UL pour SOFOOT.com