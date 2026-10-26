L'AJA monte aussi sur ses grands chevaux

Joue-la comme Djibril. L’AJ Auxerre a lâché de précieux points dans la lutte pour le maintien face au Mans ce dimanche (1-1), et les Bourguignons sont furax après l’arbitrage du « but fantôme » . Comme le rapporte L’Yonne Républicaine , Baptiste Malherbe affirme vouloir saisir les instances nationales .

Invité par RMC dans l’émission « Rothen s’enflamme », le président exécutif de l’AJA explique « Ça fausse le résultat d’un match donc forcément c’est frustrant pour nos garçons, notre équipe, notre club qui est lesé à cause d’une assistance à l’arbitrage. Ce qui est énervant aussi, c’est qu’en tant que club on a plus d’images que la VAR. A partir du moment où on a des outils technologiques pour aider l’arbitrage, il faut aller jusqu’au bout et aider les arbitres » …

SW pour SOFOOT.com